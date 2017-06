Nomade: dois anos em grande estilo

O Nomaa Hotel e seu restaurante Nomade, acabaram de comemorar o aniversário de dois anos. As festividades começaram semana passada, com duas noites de jantares especiais, feitos a quatro mãos pelo talentoso chef Lênin Palhano (foto), que está a frente do Nomade desde sua inauguração, junto ao chef convidado, o gaúcho Marcelo Schambeck.

Foram seis pratos numa sequência sensacional. Para começar, snacks de carnes (foto) - niguiri de contra filé curado, roast beef marinado com chips de batata, carne de onça, crocante de pão e ovo de codorna, e a noite seguiu com grandes e delicosas surpresas. Tiveram, tartar de beterraba, tainha assada com abóbora cabotiá e alho poró, stinco de cordeiro com purê de espinafre e pupunha e duas sobremesas divinas: pitaia kwi e o surpreedente sorvete de pinhão. Foram servidos, com alguns pratos, drinks incríveis preparados pelo criativo bartender José Augusto, que usou a cachaça Terra Vermelha em alguns deles e para fechar a noite, um drink de café envelhecido em barris de carvalho, que ficou fantástico.

O Nomade tem uma atmosfera cosmopolita, decoração e ambientação impecáveis, num clima moderno, como se fosse uma grande sala de estar e jantar juntas, com esculturas e mobiliários de artistas conhecidos, mas fique atento a um detalhe especial: as fotografias que embelezam as paredes, o olhar especial do fotógrafo-artista, André Nacli, sobre uma Curitiba jamais vista, fiquei encantada ! Uma noite espetacular, com um menu muito saboroso, atendimento excelente, num lugar para conhecer e voltar sempre!

Nomaa Hotel -

Nomade Restaurante (Rua Gutemberg 168 - Batel) Informações e reservas pelo (41) 3087-9595

