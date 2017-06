Em debate com Raduan Nassar, amigo revela existência de texto inédito

MAURICIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encontro com o escritor Raduan Nassar, promovido pela revista "Cult" na noite desta quinta-feira (29), teve uma revelação. O crítico literário e poeta Augusto Massi contou da existência de um texto do escritor que era desconhecido até agora do público. Intitulado "As Três Batalhas", o texto seria um contraponto a "Menina a Caminho", um dos contos mais famosos de Raduan. Como personagens, disse Massi, a história tem um menino e um velho. Ainda de acordo com o crítico literário, o texto não teria sido concluído. Ele pediu que Raduan comentasse a história. "Se tem uma coisa que eu lamento foi esse texto que eu não escrevi. Tinha na cabeça uma narrativa que eu achava boa", disse Raduan, insinuando que desistiu dela quando mergulhou "de cabeça na área agrícola". Massi lembrou uma conversa com Raduan, na qual o autor teria descrito um grande prazer ao escrever a história. "Há [no texto] essa ideia de que um homem mais velho pode ensinar alguma coisa ao garoto", afirmou Massi, deixando no ar a ideia de que talvez estivesse falando de sua própria relação com Raduan. No encontro, Raduan se mostrou relaxado e descontraído —fazendo com que a noite tivesse um tom de conversa na varanda. Ele atribuiu o abandono da literatura a uma sensação de fracasso: "Eu era um autor encalhado." Desconfortável com o microfone ("Isso aqui parece um sorvete"), Raduan respondeu diversas perguntas do público sobre literatura —tema sobre o qual não costuma falar. Lembrou-se do pai, que viveu no Líbano ocupado pelo Império Otomano. "Minhas posições políticas vieram dele", afirmou. Um momento comovente foi quando deram a palavra ao tradutor Berthold Zilly, que verteu "Lavoura Arcaica" para o alemão. Zilly afirmou que Raduan é um grande conhecedor da alma humana e que, com sua obra, aprendeu a conviver consigo mesmo e com os filhos.