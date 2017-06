Fluminense goleia time equatoriano no jogo de ida da Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não deu sopa para o azar. Ao enfrentar uma equipe nitidamente inferior, a equipe de Abel Braga fez o dever de casa e bateu o Universidad Católica (EQU) por 4 a 0 nesta quinta-feira (29), no Maracanã, em jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana. Os gols do time carioca foram anotados por Henrique Dourado —duas vezes—, Richarlison e Wendel. A competição é considerada estratégica no clube, já que pode render até R$ 16 milhões em prêmios e uma vaga na Libertadores. O Fluminense imprimiu sua ampla superioridade técnica desde que a bola rolou. Com bom toque de bola e velocidade, o time tricolor logo se impôs ao adversário. A Universidad teve maiores dificuldades nas investidas laterais do Fluminense, que subiu bastante com Calazans e Léo. Dourado e Scarpa deram chutes que assustaram Galíndez, mas o Fluminense só foi tirar o branco do placar aos 26 minutos, quando Dourado aproveitou uma bola espirrada e bateu sem chances. Com a porteira aberta, os cariocas ampliaram dois minutos depois: Carabalí furou, Dourado cruzou e Richarlison ampliou. Quem esperava uma equipe visitante totalmente retraída se surpreendeu. Ainda que as principais chances tenham sido do Fluminense, os equatorianos tentaram agredir os donos da casa e não se intimidaram, com boas tentativas de Cifuentes e Caicedo. Apesar da postura corajosa, os equatorianos viram o rival resolver a parada ainda na primeira metade. Aos 44 minutos, Dourado bateu pênalti e praticamente selou a classificação. Mesmo com a enorme vantagem construída, o Fluminense manteve o ritmo no reinício partida. Já aos nove minutos, Wendel ampliou a vantagem. Com uma bomba de fora da área, o jovem volante marcou um golaço e atingiu quatro pelo time profissional. Um pouco antes, o único momento de tensão da noite. Ao finalizar uma bola, Henrique Dourado levou a mão à região da virilha e desabou no gramado. Com expressão de incômodo, o camisa 9 foi substituído por Pedro. Com a bola rolando, o Fluminense não sofreu, exceção feita a um bonito chute de Cifuentes. Com a fatura liquidada, o time tricolor tratou de poupar suas energias e não fez esforços desnecessários. No apito final, aplausos dos tricolores que prestigiaram o time no Maracanã. O vencedor deste confronto encara quem passar do duelo entre LDU (EQU) e Bolívar (BOL). Brasileiros e equatorianos voltarão a se enfrentar no dia 26 de julho, no Olímpico Atauhalpa. Após a partida contra a Universidad, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileiro. Na segunda-feira (3), o time pega a Chapecoense, às 20h, no estádio Giulite Coutinho. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo (Wellington Silva); Orejuela, Wendel (Luquinhas) e Scarpa; Calazans, Richarlison e Henrique Dourado (Pedro). Técnico: Abel Braga UNIVERSIDAD CATÓLICA (EQU) Hernán Galíndez (Mosquera); Marcos López , Franklin Carabali, César Obando e Wilmer Godoy; Gil Romero, Jordy Caicedo (Martínez), Defederico e Patta (Preciado); Jhon Cifuentes. Técnico: Jorge Célico ​Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Gustavo Murillo (COL) Cartões amarelos: Gil Romero, Carabalí, Martínez (UNI); Léo (FLU) Gols: Henrique Dourado (FLU), aos 26min e aos 44min, e Richarlison (FLU), aos 28min do primeiro tempo; Wendel (FLU), aos nove minutos do segundo tempo