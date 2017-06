Governo de SP diz que programa já está em operação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou, em nota, que considera que todas as funcionalidades do Detecta já estão em operação e vêm ajudando a polícia paulista no combate. Diz que a "efetividade do sistema no combate à criminalidade pode ser comprovada em números". "Desde sua criação, em 2014, até 10 de junho deste ano, o sistema foi o responsável pela prisão em flagrante de 5.128 pessoas em todo o Estado, 3.596 veículos foram interceptados e 306 armas foram apreendidas", diz. A pasta não informou quantos alertas de veículos roubados, por exemplo, são emitidos mensalmente em quantos casos ocorre a apreensão imediata dos suspeitos. Ainda segundo o governo paulista, o sistema "conta com 3.384 câmeras, entre leitores automáticos de placas e câmeras de videomonitoramento, parte delas já com a função de vídeo analítico." De acordo com os coordenadores do Detecta, apenas 20 câmeras de vigilâncias estão sendo improvisadas para o vídeo analítico. Admitem, porém, que elas não são ideais por usarem tecnologia diferente da necessária. Ainda segundo a nota do governo, trata-se um ajuste. "Nesse momento estamos aprimorando a funcionalidade, trabalhando em conjunto com a Microsoft e Prodesp", diz trecho da nota.