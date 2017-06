Curitiba e região amanhecem com protestos em dia de greve geral

(foto: Divulgação)

Curitiba e região amanheceram com protestos nesta sexta-feira (30) de greve geral. Os protestos são contra as reformas previdenciária e trabalhista, propostas pelo Governo Federal. Em Curitiba, aderiram à paralisaçãos os bancários, servidores estaduais de escolas estudais, servidores municipais, professores municipais, servidores da Universidade Federal do Paraná, garis, e funcionários dos Correios. Os motoristas e cobradores da Grande Curitiba não aderiram à paralisação e os ônibus circulam normalmente, pelo menos até ás 8 horas. Os metalúrgicos fazem manifestações durante todo o dia, mas não param totalmente.

Dezenas de trabalhadores se reuniram em frente à Bosch, no bairro Cidade Industrial (CIC). Neste horário, também havia manifestação em frente à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e na Renault, em São José dos Pinhais.

A adesão à greve desta sexta está bem menor que última realizada, porque muitos trabalhadores tiveram descontos e não quiseram aderir desta vez.

De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, as refomas propostas pelo governo federal trazem riscos trabalhadores e para o país. “Não vai ter geração de emprego, vai ter bico institucionalizado. Vai ser o fim do emprego formal, que garante direitos conquistados, como férias e décimo terceiro salário”, diz Freitas. Na última quarta-feira (28), houve aprovação do parecer favorável à reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que a ideia do movimento é tentar pressionar o Congresso Nacional para ampliar a negociação sobre as reformas. “As paralisações e manifestações são os instrumentos que estamos usando para pressionar e ter uma negociação mais séria em Brasília que não leve a um prejuízo aos trabalhadores”, diz.

O governo federal argumenta que as reformas são necessárias para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro e a geração de postos de trabalho, no momento em que o país vive uma crise econômica. O argumento é que, sem a aprovação da reforma da Previdência, a dívida pública brasileira entre em "rota insustentável" e pode “quebrar” o país”, como disse o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Sobre a reforma trabalhista, o governo afirma que a proposta moderniza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. E que as novas regras, como a que define que o acordo firmado entre patrão e empregado terá mais força que a lei, estimulará mais contratações.

Programação em todo o Estado

- Curitiba: a CUT, demais centrais e movimentos sociais promoverão atividades durante todo o dia com suas bases, com uma grande concentração na Boca Maldita, às 12h.

- Araucária - 8h30 em frente à Prefeitura

- Cascavel - 8h30 na Unioeste (palestra) / 10h ato público no Núcleo Regional de Educação

- Foz do Iguaçu - 8h no Bosque Guarani

- Guarapuava - 8h30 na Praça 9 de Dezembro

- Londrina - 9h no Calçadão

- Maringá - 9h em frente ao INSS

- Paranavaí - 9h em frente à Prefeitura

- Ponta Grossa - 8h30 na Praça Barão de Guaraúna