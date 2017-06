EUA planejam venda de armamentos a Taiwan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA planejam vender a Taiwan cerca de US$ 1,4 bilhão em armas, segundo a proposta que o governo de Donald Trump enviou ao Congresso nesta quinta-feira (28), disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. A China considera a ilha de Taiwan parte de seu território e a classifica como uma província rebelde. Segundo Nauert, as propostas de venda de armas mostram "o apoio americano à que Taiwan mantenha uma capacidade de autodefesa". Ela afirmou, porém, que não há mudança na política de "uma única China", apoiada pelos EUA. A última venda de armas a Taiwan ocorreu em dezembro de 2015, no governo de Barack Obama, que autorizou a venda US$ 1,2 bilhão de dólares em armas, incluindo mísseis antitanques, veículos anfíbios e duas fragatas. SANÇÕES À CHINA Também nesta quinta-feira (29), os EUA impuseram sanções contra o banco chinês Dandong por supostas atividades ilícitas na Coreia do Norte, que incluem a facilitação da produção de armas de destruição em massa, disse o Departamento do Tesouro. O Banco de Dandong "opera como canal para atividades financeiras ilícitas da Coreia do Norte, tem como principal atividade a lavagem de dinheiro" e não poderá funcionar no sistema financeiro dos Estados Unidos, declarou o Tesouro em um comunicado. O anúncio foi feito uma semana antes da reunião do presidente Donald Trump com o seu homólogo chinês à margem da cúpula do G20, que será na Alemanha. E embora o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, tenha dito que a sanção não é contra o governo chinês, a mesma incomodará o governo de Pequim, que assegura não poupar esforços para tentar diminuir as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.