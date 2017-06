Claudia Leitte diz que falsa 'retirada' de sobrenome era ação publicitária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (28), a cantora Claudia Leitte "anunciou" que se apresentaria apenas como Claudia. "Só Claudia, sem Leitte", disse em publicação feita no Instagram. Cerca de 24 horas depois da contar a "novidade" ao público -e de render muitos memes e especulações-, ela voltou para "se explicar": era marketing. "Eu tô cada dia mais bagunceira, né? Mas vamos lá pessoal: eu cortei o Leitte do meu nome para mostrar que é exatamente isso que muita gente faz sem precisar", disse, acrescentando ao texto com a hashtag com o nome da marca patrocinadora. Os internautas, claro, não perderam tempo e já fizeram suas piadas -"aham, Cláudia, senta lá". Um navegante até disse que ela é a nova "grávida de Taubaté": enganou um país inteiro.