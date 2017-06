WhatsApp amplia prazo para parar de funcionar em celulares antigos

SÃO PAULOL, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp anunciou que adiou o fim do serviço para uma série de aparelhos, anteriormente programado para acabar nesta sexta-feira (30). A empresa, que pertence ao Facebook, porém, informou que "alguns dos recursos poderão parar de funcionar a qualquer momento" nesses aparelhos mais antigos. As novas datas para o fim dos funcionamento do serviços são as seguintes: >> BlackBerry OS e BlackBerry 10 após o dia 31 de dezembro de 2017; >> Nokia S40 após o dia 31 de dezembro de 2018; >> Nokia Symbian S60 após o dia 30 de junho de 2017; >> Windows Phone 8.0 e anterior após o dia 31 de dezembro de 2017; >>As versões 2.3.7 e anterior do Android após o dia 1º de fevereiro de 2020 Segundo a companhia, essas plataformas têm certas limitações que impedem a expansão de seus recursos. Ela recomenda que os usuários troquem seus aparelhos por outros mais atuais. A decisão da empresa de cancelar o funcionamento para os celulares mais antigos havia sido contestada pela associação de defesa do consumidor Proteste. De acordo com a Proteste, trata-se de um desrespeito ao consumidor, especialmente para quem escolhe utilizar um aparelho mais antigo com acesso ao serviço de telefonia provido por todas as operadoras no país. O aplicativo de mensagem instantânea conta com cerca de 1,2 bilhão de usuários no mundo. No Brasil, a marca de 120 milhões já foi batida.