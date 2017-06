Protestos e bloqueios marcam começo de dia de greve no país

MARTHA ALVES, LUIZA FRANCO, JOÃO PEDRO PITOMBO SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As mobilizações contra as reformas trabalhista e da Previdência -do governo Michel Temer- começaram na madrugada desta sexta-feira (30) com protestos e bloqueios em rodovias pelo país. Em São Paulo, os protestos começaram pequenos e se concentraram em pontos localizados da cidade nas primeiras horas desta sexta (30). Manifestantes segurando faixas com frases contra as reformas do governo fizeram barricadas com fogo, no km 16, da pista no sentido São Paulo da rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo (na região metropolitana). Segundo a Ecovias, a faixa esquerda da pista marginal foi liberada e o tráfego já flui normalmente. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que as manifestações interditavam por volta das 7h30 uma pista da avenida Ipiranga no cruzamento com a avenida São João. Também encontrava-se bloqueada a rua Boa Vista, sentido único, próximo à rua Três de Dezembro. Funcionários, estudantes e professores da USP (Universidade de São Paulo) também aderiram aos protestos nesta sexta (30). Um pequeno grupo interditou, por volta das 7h, um ponto da rua Alvarenga, em frente ao portão 1, na zona oeste da capital paulista. Agentes da CET controlaram o trânsito no local. A via já foi liberada para a circulação de veículos. Também havia uma manifestação na via de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e apenas uma faixa foi liberada. A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estão no local. Até às 8h, dois voos decolaram com atraso e nenhum voo foi cancelado. No Twitter, o aeroporto de Guarulhos informou que devido à greve, a operação do aeroporto poderá ser impactada. Em caso de dúvidas, o aeroporto recomenda que passageiros com voos marcados para esta sexta entrem em contato com as companhias aéreas. As operações não foram afetadas no aeroporto de Congonhas. A Infraero informou que há uma manifestação pacífica no saguão do aeroporto. GRANDE SÃO PAULO Os petroleiros do ABC Paulista e litoral também aderiram aos protestos contra as reformas do governo, mas a categoria pode aprovar a qualquer momento a extensão da greve por tempo indeterminado. Funcionários da Recap (Refinaria Capuava), em Mauá (Grande São Paulo), não entraram para trabalhar nesta manhã. Na cidade de Cubatão, ao menos 20 trabalhadores segurando faixas estão em cada uma das portarias da refinaria Presidente Bernardes para impedir a entrada dos funcionários. Na entrada da cidade de Santos (72 km de São Paulo), um grupo segurando faixas interditava a avenida Martins Fontes, na entrada da cidade de Santos (72 km de São Paulo). Policiais tentavam negociar com o grupo a liberação da via. Em Campinas (93 km de São Paulo), grevistas atearam fogo em pneus e pedaços de madeira na rodovia Santos Dumont, a única rodovia de acesso dos moradores da cidade ao aeroporto internacional de Viracopos. A via foi liberada por volta das 6h. RIO DE JANEIRO Grupos de manifestantes bloqueiam várias vias da cidade do Rio de Janeiro, nesta manhã de sexta-feira (30). Por volta das 6h30, havia um bloqueio na avenida 20 de Janeiro, na chegada ao aeroporto do Galeão. Os protestos bloqueiam parcialmente a Linha Vermelha e a avenida Brasil, provocando 14 quilômetros de trânsito na via. Um desvio foi montado na avenida Lobo Júnior. Também acontece uma manifestação em frente à estação de Niterói das barcas que ligam a cidade ao Rio, mas os passageiros estão conseguindo embarcar. Alguns professores da rede estadual e de algumas escolas municipais e particulares também vão cruzar os braços, assim como técnicos e docentes da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFF (Universidade Federal Fluminense), UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). A Secretaria de Estado de Educação afirma, no entanto, que as unidades escolares funcionarão normalmente. Além deles, os bancários e petroleiros do Rio também decidiram parar nesta sexta-feira. A Prefeitura recomenda que a população utilize o transporte público, que funciona normalmente nesta manhã. SALVADOR Em Salvador, os ônibus e metrô estão circulando normalmente. Os rodoviários, contudo, bloquearam o tráfego na avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Shopping da Bahia, causando congestionamento numa das regiões mais movimentadas da cidade. Sindicalistas também bloquearam acessos ao Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana, impedindo o acesso de operários. SUL DO PAÍS Por volta das 5h, um grupo interditou a rodovia BR-293, na região da cidade de Candiota (RS). Grevistas também queimaram pneus na pista sentido capital da rodovia BR-116, no km 2, em Porto Alegre. Na cidade de Sarandi (RS), houve uma interdição parcial da BR-386 devido a queima de pneus, mas sem a presença de manifestantes no local, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Em Santa Catarina, um grupo bloqueou totalmente a rodovia BR-470, em Navegantes, próximo a ao km 8, por volta das 5h30.