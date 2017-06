Bibi aceita fugir com Rubinho e Dedé em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rubinho diz a Bibi que precisará de sua ajuda, e Aurora repreende a filha. Sem que ninguém saiba, Ritinha comemora com Marilda sua performance como sereia. Jeiza questiona Cândida sobre Amílcar. Caio afirma a Bibi que Rubinho não será absolvido. Eurico se irrita com a ausência de Silvana, sem saber que ela está jogando. Bibi comenta com Aurora sobre o casamento de Caio e Leila. Joyce descobre que Cibele mentiu sobre sua gravidez, e Eugênio e Eurico confrontam Dantas. Edinalva comenta com Marilda que Allan está interessado nela. Bibi aceita fugir com Rubinho e Dedé. Eugênio comenta com Irene que investigou o caso criminal em que Otávio se Jeiza vê quando Bibi se prepara para entregar o dinheiro da fuga de Rubinho.