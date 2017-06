Um homem de 25 anos foi executado com um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira (29) no bairro Centro Cívico, em Curitiba. A morte foi na Rua Euclides Bandeira com a Lysimaco Ferreira da Costa.

O SAMU chegou a ser acionado, mas quando chegou o homem já tinha morrido.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.