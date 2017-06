Petrobras poderá reajustar preços de gasolina e diesel até diariamente

(foto: Arquivo Bem Paraná)

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Para tentar coibir importações de combustíveis, a Petrobras poderá promover reajustes diários nos preços de venda de suas refinarias, segundo a nova política de preços anunciada nesta sexta-feira (30). A política tem por objetivo ampliar a frequência dos reajustes, que vinham sendo realizados, em média, uma vez por mês. De acordo com comunicado divulgado nesta sexta (30), a área técnica da companhia "terá delegação para realizar ajustes nos preços a qualquer momento, inclusive diariamente", desde que o percentual não ultrapasse 7%, para cima ou para baixo.

Variações superiores a essa precisam ser aprovadas pelo grupo executivo que avalia os preços dos combustíveis. Este ano, as refinarias da estatal atingiram o menor volume de produção desde a crise do final da década passada, com o aumento das importações por terceiros. Segundo a empresa, a política "permitirá maior aderência dos preços do mercado doméstico ao mercado internacional no curto prazo e possibilitará a companhia a competir de maneira mais ágil e eficiente".