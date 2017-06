Federer volta a jogar Grand Slam, mas nega ser favorito em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ficar cerca de três meses afastado das quadras para trabalhar sua preparação física, Roger Federer volta ao circuito de Grand Slam em Wimbledon após perder Roland Garros. Maior campeão do torneio londrino, o suíço, que estreia contra Alexandr Dolgopolov, negou que seja favorito para a edição deste ano. "Andy [Murray], Rafa [Nadal] e Novak [Djokovic] são claramente favoritos para mim", opinou o tenista suíço, sete vezes campeão em Wimbledon. Entre os favoritos apontados por Federer, Nadal estreia contra John Millan, e Djokovic contra Martin Klizan. Murray espera o resultado do qualifying para saber quem enfrenta, assim como o brasileiro Thomaz Bellucci. Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, por sua vez, começa sua campanha na grama contra o francês Benoit Paire. No feminino, Karolina Pliskova estreia contra Evgeniya Rodina, e Elina Svitolina contra Ashleigh Barty. As adversárias de Angelique Kerber e Simona Halep virão do qualifying. A brasileira Bia Haddad, por sua vez, começa sua campanha diante de Laura Robson.