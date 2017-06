Venus Williams se envolve em acidente de carro e causa a morte de homem de 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela do tênis Venus Williams, 37, 11ª colocada do ranking da WTA (Associação Feminina de Tênis), se envolveu em um acidente de carro que causou a morte de um homem de 78 anos na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, a tenista dirigia um Toyota Sequoia quando tentou atravessar o cruzamento ainda no sinal vermelho. A motorista Linda Barson, 68, que tinha o sinal verde, não conseguiu desviar e bateu no carro da atleta. Linda teve alguns ossos quebrados, mas sobreviveu. Já seu marido, Jerome Barson, sofreu um impacto no crânio e morreu duas semanas depois no hospital, segundo o site "TMZ Sports". O acidente aconteceu em 9 de junho na cidade de Palm Beach Gardens, ao norte de Miami. Venus Williams disse às autoridades que estava no cruzamento quando o tráfego a forçou a reduzir a velocidade e que ela não viu o carro do casal Barson, que passou o sinal verde e bateu com o carro dela na perpendicular. No boletim de ocorrência, a polícia destaca que a tenista foi a "responsável" pelo acidente. O boletim acrescentou que Williams, vencedora de sete torneios de Grand Slam, não havia consumido drogas nem estava ao telefone no momento da batida. O advogado da tenista, Malcolm Cunningham, afirmou que "o relatório da polícia avaliou que Williams dirigia a 8 km/h" no momento da batida e que sua cliente não foi indiciada. "É um acidente lamentável e Venus manifesta suas condolências à família, que perdeu um de seus membros", disse Cunningham ao jornal "Miami Herald".