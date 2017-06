Kleber consegue efeito suspensivo e está liberado para jogar pelo Coritiba

LUCAS PASTORE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ser suspenso por 15 jogos por cuspir e agredir rival, Kleber conseguiu efeito suspensivo e está liberado para jogar pelo Coritiba até ser julgado. A informação foi confirmada ao UOL esporte nesta sexta-feira (30) pela assessoria de imprensa do STJD. Dia 14 de junho, durante empate por 0 a 0 com o Bahia, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Kleber protagonizou confusão com Edson, volante do time nordestino. Os dois começaram a discutir após o atacante acertar cotovelada em Zé Rafael, em lance não flagrado pela arbitragem. No segundo tempo, Kleber recebeu cusparada de Edson e revidou da mesma maneira. Desta vez, o lance não passou impune, e os dois foram expulsos. Por conta do incidente, Kléber foi denunciado pela procuradoria do STJD por agressão (artigo 254-A do CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e por cuspir em adversário (artigo 254-B). Cada infração prevê suspensão por até 12 jogos. Ele pegou nove pela cusparada e seis pela agressão. Das 15 partidas de gancho que teria de obedecer pela sua suspensão inicial, Kleber já cumpriu a automática e mais dois jogos de suspensão preventiva. Nessa quinta-feira (29), o Coritiba protocolou pedido de efeito suspensivo referente à punição do atacante. Com o sucesso na investida, Kleber está liberado para jogar até ser julgado e pode enfrentar o Vasco neste domingo (2), às 19h, no Couto Pereira, pela 11ª rodada do Brasileirão. Sem o jogador, o Coritiba empatou em 0 a 0 com o Corinthians, perdeu por 2 a 0 para o Grêmio e foi derrotado pelo Cruzeiro pelo mesmo placar.