Copel troca cabos subterrâneos no centro de Curitiba. Veja os bloqueios no trânsito

(foto: Arquivo Bem Paraná)

A Copel faz neste fim de semana, no Centro de Curitiba, uma obra de modernização da rede elétrica subterrânea que atende a região. A intervenção ocorrerá a partir das 8 horas no sábado (01) e das 9 horas no domingo (02), e bloqueará parcialmente o trânsito de carros em trechos das ruas Lourenço Pinto, André de Barros, Barão do Rio Branco e José Loureiro até o fim do dia (confira no serviço).

A obra consiste na troca de 1,7 mil metros de cabos subterrâneos que operam na tensão de 13,8 mil volts. Trata-se de uma das últimas etapas de substituição dos 20 mil metros de cabos da rede subterrânea da região central, instalada a partir do final dos anos 60. No dia 9, próximo domingo, as obras ocorrem na rua Marechal Deodoro.

A substituição dos cabos se dá a partir de câmaras e caixas de inspeção situadas sob o asfalto, dispensando quebras nas vias ou calçadas. Tampouco será necessário interromper o fornecimento de energia, uma vez que o sistema subterrâneo oferece alternativas de alimentação para as unidades consumidoras atendidas. A Copel prevê concluir a modernização em 2018.

CONFIABILIDADE - O sistema subterrâneo de distribuição de energia elétrica do Centro de Curitiba começou a ser implantado no final da década de 60 pela Companhia Força e Luz do Paraná como solução à saturação do sistema convencional que atendia a região. Ao absorver em 1971 a antiga concessionária, a Copel ampliou o alcance do sistema.

A principal característica da rede subterrânea é sua alta confiabilidade, pois ao contrário das redes aéreas convencionais, sua operação não é vulnerável a fenômenos como raios e ventos. Ela ocupa atualmente uma área de pouco mais de 1 km² da região central – o equivalente a 150 campos de futebol – no quadrilátero compreendido entre as ruas Visconde de Nácar, João Negrão, Augusto Stelfeld e André de Barros. Mais de 16 mil unidades consumidoras são atendidas pelo sistema.

SERVIÇO

Obra para troca de cabos subterrâneos

SÁBADO, 1/7

8h – Bloqueio parcial da Rua Barão do Rio Branco, entre Marechal Deodoro e José Loureiro.

12h – Bloqueio total da Rua Monsenhor Celso, entre Marechal Deodoro e José Loureiro.

14h - Bloqueio total nos cruzamentos das ruas José Loureiro x Marechal Floriano, Monsenhor Celso x Marechal Deodoro e José Loureiro x Barão Do Rio Branco.

DOMINGO, 2/7

9h – Bloqueio parcial da Rua André de Barros, entre Lourenço Pinto e Travessa da Lapa.

9h – Bloqueio total nos cruzamentos das ruas Barão do Rio Branco x André de Barros, Pedro Ivo x Lourenço Pinto e Pedro Ivo x João Negrão.

DOMINGO, 9/7

9h – Bloqueio parcial da Rua Marechal Deodoro, entre João Negrão e Monsenhor Celso.