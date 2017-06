Destaques da programação (de 1º a 7 de julho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 1º HBO, 22h. JÁ ESTOU COM SAUDADES Título original: Miss You Already Produção: REINO UNIDO/2015 Direção: Catherine Hardwicke Elenco: Drew Barrymore, Toni Collette, Tyson Ritter, Dominic Cooper. Duas mulheres com uma forte amizade recebem notícias que mudarão suas vidas para sempre; enquanto uma é diagnosticada com câncer de mama, a outra descobre que está grávida. Elas terão uma a outra para se apoiarem e enfrentarem as situações juntas. Filme estrelado por Toni Collette e Drew Barrymore. - DOMINGO, 2 Telecine Pipoca, 20h. MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 Título original: Minha Mãe é uma Peça 2 Produção: BRA, 2016 Direção: César Rodrigues Elenco: Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano e Marcelina resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib, o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena, a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York. - SEGUNDA, 3 Maxprime, 22h20. ESPÍRITO DE LOBO Título original: Wolf Totem Produção: CHINA, 2015 Direção: Jean-Jacques Annaud Elenco: Shaofeng Feng, Shawn Dou. Chen Zhen é enviado para uma pequena aldeia de pastores após a Revolução Cultural na China. Fascinado com as alcateias de lobos que vagueiam pela região, ele decide adotar um cachorro, apesar das insistentes advertências dos moradores. - TERÇA, 4 Canal Brasil, 22h. A MEMÓRIA QUE ME CONTAM Produção: Brasil, 2012 Direção: Lucia Murat Elenco: Irene Ravache, Franco Nero, Simone Spoladore. Com a morte de Ana, guerrilheira de esquerda, amigos que resistiram à ditadura no Brasil se encontram no hospital. Entre eles, está Irene, que ainda precisa lidar com a inesperada prisão do marido. - QUARTA, 5 TCM, 22h. MÁQUINA MORTIFERA 4 Título original: Lethal Weapon 4 Produção: EUA, 1998 Direção: Richard Donner Elenco: Danny Glover, Joe Pesci, Mel Gibson, Rene Russo, Jet Li. Os policiais Riggs e Murtaugh tem uma missão de proteger um informante que sabe tudo sobre o envolvimento de diplomatas Sul - Africanos com o tráfico de drogas. - QUINTA, 6 Telecine Cult, 22h00. CORAÇÕES FAMINTOS Titulo Original: Hungry Hearts Produção: Itália, 2014 Direção: Saverio Costanzo Elenco: Adam Driver, Alba Rohrwacher, Roberta Maxwell. Após se conhecerem de forma inusitada, Jude e Mina engatam um apaixonado relacionamento. Logo eles se casam, e ela engravida. No entanto, a excentricidade de Mina em relação à forma de criar e alimentar o bebê deixa Jude angustiado e uma enorme tensão cresce entre o casal. - SEXTA, 7 Maxprime, 22h.00 JOE SUJO 2 Título original: Joe Dirt 2: Beautiful Loser Produção: EUA, 2015 Direção: Fred Wolf Elenco: David Spade, Brittany Daniel, Patrick Warburton, Dennis Miller, Christopher Walken, Natalia Cigliuti. Joe Sujo volta para embarcar em uma aventura após ser transportado ao passado. Nesta continuação, Joe deverá viajar ao centro dos Estados Unidos para reencontrar seus entes queridos no presente. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações