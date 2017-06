Destaques da programação (de 1º a 7 de julho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 1º Globo, 00h50. O CASAMENTO DO ANO Título original: The Big Wedding Produção: EUA, 2013 Direção: Justin Zackham Elenco: Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton. Missy e Alejandro se conhecem desde pequenos e estão prestes a se casar. Al, como é chamado pelos mais íntimos é adotado e fica feliz com a notícia de que sua mãe biológica irá ao seu casamento. Mas tem um problema... Ela é muito religiosa e não acredita no divórcio. Com isso, o jovem pede para seus pais adotivos, divorciados há anos, para fingirem que vivem juntos e felizes. - DOMINGO, 2 Globo, 14h24. UNIVERSIDADE MONSTROS Título original: Monsters University Produção: EUA, 2013 Direção: Dan Scanlon Elenco: Mauro Ramos, Billy Crystal, John Goodman. Mike Wazowski e James P. Sullivan são uma dupla inseparável em Monstros S.A., mas nem sempre foi assim. Quando se conheceram na universidade, os dois jovens monstros se detestavam, com Mike sendo um sujeito estudioso, mas não muito assustador, e Sulley surgindo como o cara popular e arrogante, graças ao talento inerente para o susto. Após um incidente durante um teste, os dois são obrigados a participar da mesma equipe na Olimpíada dos Sustos. - SEGUNDA, 3 Globo, 22h48. CAÇADA AO PRESIDENTE Título orignal: Big Game Produção: Finlândia, Reino Unido, Alemanha, 2015 Direção: Jalmari Helander Elenco: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson. Um jovem adolescente acampando na floresta ajuda a resgatar o presidente dos Estados Unidos, quando o Air Force One é abatido perto de onde está. - TERÇA, 4 SBT, 23h15. CARRIE - A ESTRANHA Título original: Carrie Produção: EUA, 2013 Direção: Kimberly Peirce Elenco: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer. Carietta White sempre foi oprimida pela sua mãe, Margaret, uma fanática religiosa. Além dos maus tratos em casa, Carrie também sofre com o abuso dos colegas de escola, que nunca compreenderam sua aparência nem seu comportamento. Ridicularizada por todos, aos poucos ela descobre que possui estranhos poderes telecinéticos, que se manifestam com força total durante sua festa de formatura. - QUARTA, 5 Band, 22h30. HULK Titulo original: The Hulk Produção: EUA, 2003 Direção: Ang Lee Elenco: Lou Ferrigno, Stan Lee, Eric Bana. Bruce Banner, um brilhante cientista com um passado nebuloso sobre sua família, se envolve em um acidente em seu laboratório ao ficar expostos à radiação gama. Desde então, toda vez que fica irritado, Banner se transforma em um monstro gigante verde com um grande poder de destruição. - QUINTA, 6 Globo, 15h10. O BICHO VAI PEGAR 3 Título original: Open Season 3 Produção: EUA, 2010 Direção: Cody Cameron Elenco: Ciara Bravo, Steve Schirripa, Dana Snyder. Decepcionado com sua turma, que prefere cuidar das obrigações familiares a participar de sua viagem anual, Boog parte sozinho e acaba dentro de um picadeiro de circo. Ao trocar de lugar com um artista e se apaixonar por uma russa ele aprende que talvez não seja preciso escolher entre a família e os amigos. - SEXTA, 7 SBT, 23h15. O FEITICEIRO E A SERPENTE BRANCA Título original: Bai she chuan shuo Produção: CHINA, 2011 Direção: Siu-Tung Ching Elenco: Jet Li, Shengyi Huang, Charlene Choi. Fa Hai é o responsável da missão para manter os demônios longe da humanidade. Ele conta com sua habilidade nas artes marciais e na feitiçaria. O perigo se aproxima quando o curandeiro Xu Zian apaixona por uma bela jovem que é na verdade a Serpente Branca, um ser metade humano e metade cobra. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.