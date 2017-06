DOMINGO - Animação de família futurista ganhará produção com atores

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros. Television está articulando uma série de TV com atores -a chamada live-action- do desenho “Os Jetsons”, da Hanna-Barbera, que estreou em 1962. Segundo o site TVLine, o estúdio contratou para o projeto Robert Zemeckis, diretor de “De Volta para o Futuro”, e Gary Janetti, de “Family Guy” e “Will & Grace”. Originalmente, a família de George e Jane Jetson vive em 2062. Na nova versão, deve estar em 2118. Mulheres da franquia ‘Star Wars’ viram desenho SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rey, Jyn ErsoeMaz Kanata, personagens da franquia “Star Wars”, serão dubladas pelas atrizes que as interpretaram no cinema, Daisy Riddley, Felicity Jones e Lupita Nyong’o, respectivamente, na série de curtas animados da Disney “Forces of Destiny”. Com foco nas heroínas da franquia, entre elas Princesa Leia e Padmé Amidala, a série terá episódios de até três minutos. A estreia está marcada para 3 de julho no YouTube da Disney e 9 de julho no Disney Channel americano.