Jornalista Paulo Nogueira morre aos 61, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Paulo Nogueira, 61, morreu na noite desta quinta-feira (29), vítima de câncer. O profissional atuou em veículos do grupo Abril e Globo, e fundou o site "Diário do Centro do Mundo". Também trabalhou na Folha de S.Paulo no começo da carreira. Ele deixou quatro filhos. Vinha lutando contra a doença há cerca de dez meses, de acordo com amigos. Diversos jornalistas já manifestaram pesar e sentimentos à família. Alguns deles relembraram momentos de aprendizado junto a Nogueira. Numa rede social, a ex-presidente Dilma Rousseff disse que o "jornalismo e a democracia brasileira perdem um grande militante e lutador", e que a morte do profissional "ocorre num momento triste da nossa história." "Paulo foi um jornalista de grande força e perseverança. Um batalhador que acreditou na causa dos justos e na luta por um país menos desigual", escreveu a ex-presidente, se solidarizando com a família. O velório está marcado para as 10h desta sexta (30) no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo. O enterro está previsto para as 15h.