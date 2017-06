Após dias com sol, São Paulo deve ter fim de semana de inverno 'de verdade'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dias ensolarados, o inverno deve chegar "de verdade" à região metropolitana de São Paulo neste final de semana. O sol dará lugar a dias nublados, e as temperaturas, que ficavam em torno dos 25°C durante a tarde, não devem superar os 16°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as mudanças devem começar já na madrugada de sábado (1º) com ventos fortes provocados pela aproximação de uma frente fria. Podem ocorrer chuvas isoladas e as temperaturas já ficarão entre 13°C e 17°C no decorrer do dia. O frio, no entanto, devem ser mais intenso entre domingo (2) e segunda (3), quando começa a agir na região uma massa de ar polar. A chance de chuva será menor nesses dias, mas a queda das temperaturas ficará mais acentuada. Os termômetros podem marcar temperaturas inferiores aos 10°C na capital paulista nesses dias. O recorde de frio do ano até agora na cidade ocorreu em 11 de junho, quando a estação do Inmet, no Mirante de Santana (zona norte), registrou 8,9°C. No interior do Estado a mudança das temperaturas deve ser mais acentuada no início da próxima semana, com destaque para cidades como Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, que devem ter mínima de 3°C na segunda (3). No final de semana, pode chover o sul e leste paulista.