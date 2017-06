Filmes e séries saem do catálogo da Netflix em julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Netflix é assim: muita coisa boa chega todos os dias ao serviço de streaming, mas muita coisa sai também. E julho será um mês de grandes perdas. Logo no primei dia do mês, no sábado (1), somem do catálogo quatro temporadas de "Prison Break", as três de "Lie To Me" e sete de "Buffy A Caça Vampiros". As crianças perdem o filme "Aquamarine" (2006) e a série de animação "Chaplin". A noite de sexta (30) é a última oportunidade para ver os filmes "Como Enlouquecer seu Chefe" (1999), "Ata-me!" (1990), de Pedro Almodóvar, "Três Mulheres, Três Amores" (1988) , primeiro filme de Julia Roberts, e "Amor à Distancia" (2010), comédia romântica estrelada por Drew Barrymore. Os filmes nacionais "Jean Charles" (2009), com Vanessa Giacomo e Selton Mello, e "Crô: O Filme" (2013), estrelado pelo personagem de Marcelo Serrado, também caem fora. Ao longo do mês, saem da Netflix quatro temporadas de "Homeland" no dia 8, quatro de "American Horror Story" no dia 13, e oito de "24 Horas" e de "Dexter" no dia 15. No dia 24 saem as seis temporadas de "Glee", e no dia 26, as sete de "Sons of Anarchy". Ainda dá tempo de fazer maratona e ver tudo!