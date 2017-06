Biblioteca Pública ganha dois mil novos livros

(foto: AEN)

A Biblioteca Pública do Paraná disponibiliza para empréstimo a partir desta quinta-feira (29) 2 mil novos livros. Realizada em parceria com a Renault, a aquisição faz parte da política de renovação de acervo iniciada no começo de 2011. Desde então, mais de 20 mil livros já foram comprados pela BPP, que possui um acervo com mais de 700 mil volumes. Os livros ficam em exposição, disponíveis ao público, no hall térreo.



Já cadastrados no acervo da BPP, os 2 mil novos títulos contemplam diversas áreas do conhecimento, como Engenharia, Medicina, Direito e Psicologia, além de títulos de literatura infantil. Há ainda uma variedade de obras de literatura brasileira contemporânea, de autores como Raphael Montes, Ricardo Lísias, B. Kucinski, Antonio Prata e também de nomes consagrados, entre eles Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto, Manoel de Barros e Mário de Andrade.



Foram adquiridos títulos científicos, com destaque para Introdução à engenharia, de Holtzapple e Reece, e A origem das espécies, de Charles Darwin. A compra contemplou também best-sellers internacionais, de autores como John Grisham, Emily Giffin e Sylvia Day, incluindo ainda clássicos da literatura russa, entre os quais romances de Fiodor Dostoiévski, como Crime e castigo, O idiota, Os irmãos Karamázov.



Quinhentos exemplares são destinados ao projeto Caixa Estante, coordenado pela Divisão de Extensão.



O diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, afirma que esta aquisição tem como finalidade atualizar o acervo e oferecer aos usuários uma variedade de títulos de áreas diversas. “As bibliotecárias e outros colaboradores da BPP ajudaram a elaborar uma lista, a partir de demandas de usuários e lançamentos do mercado editorial. Vale ressaltar que esta aquisição de livros faz parte da revitalização que a Biblioteca vive nos últimos anos”, comenta Pereira.



Em 2017, a BPP completou 160 anos com uma reforma que, em sua primeira fase, revitalizou o auditório, o hall térreo, incluindo o balcão de empréstimo, o guarda-volumes, o espaço expositivo e, ainda, o hall do segundo andar. Uma nova fase da reforma está prevista para o segundo semestre deste ano.



Desde 2011, são promovidas ações na BPP, entre as quais a pintura externa do prédio — em parceria com a Tintas Coral e com o apoio da Sanepar e da Compagas —, a ampliação das redes lógica e elétrica, o fechamento das laterais do prédio, aumentando o espaço da BPP, a implantação da rede wifi, além da criação do Coral da BPP e de projetos como Uma Noite na Biblioteca, o jornal Cândido, a revista Helena, o Prêmio Paraná de Literatura, entre outras iniciativas.