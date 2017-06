Um elevador caiu do 6º andar de um prédio no ínicio da tarde desta sexta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 13h27, no Edifício Dom José, na Rua José Loureiro próximo ao número 300.

Com a queda do elevador, uma mulher acabou tendo ferimentos leves. Equipes da Polícia Militar e dos Bombeiros já estão no local prestando atendimento.