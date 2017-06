Manifestantes fecham BR-116 em Lages, Santa Catarina

Autopista Planalto Sul informa que ambos os sentidos (Curitiba e Rio Grande do Sul) da BR-116/SC estão totalmente bloqueados no km 239, no trevo de acesso ao município de Lages (SC), devido a manifestações de aproximadamente 80 pessoas. No momento não há registro de congestionamento.

Equipes da concessionária estão no local e dão todo apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por garantir a segurança dos usuários e a liberação total da via.