Shopping recebe espaço temático de 'Meu Malvado Favorito'

(foto: Divulgação)

A atração das férias de julho do Pátio Batel promete mexer com a imaginação dos pequenos. Com o espaço inspirado no filme “Meu Malvado Favorito 3”, lançado pela Universal no dia 29 de junho, os pequenos vão fazer parte da história com um espaço especial para tatuagens temporárias, piscina de bolinhas, cama de gato, escorregadores, rampa de escalada, atividades de pintura e cenário para fotos com adereços exclusivos.

Assim como no filme, as atividades do espaço vão proporcionar tardes divertidas para a criançada. O evento atenderá crianças de até 12 anos e contará com espaço baby, para crianças de até de 3 anos, que precisarão estar acompanhadas dos responsáveis.

SERVIÇO:

“Meu Malvado Favorito 3”

Data oficina de férias: 30 de junho a 23 de julho

Local: Praça de Eventos do Pátio Batel – Piso L1 – Av. do Batel, 1.868

Horário: das 13:00 às 21:00

Faixa etária: crianças de até 12 anos

Preço: Gratuito