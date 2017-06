Fazenda nega redução de Imposto de Renda e compensação em empresas

FLAVIA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia, refutou nesta sexta-feira (30), a possibilidade de redução do Imposto de Renda para pessoa física e a compensação disso com a revisão do regime de tributação de dividendos e juros sobre capital próprio das empresas. "São dois erros numa mesma medida", disse em evento organizado pelo CCiF (Centro de Cidadania Fiscal). "A tributação de pessoa física é baixa, não sei quem surgiu com essa ideia. Não foi o ministério da Fazenda", disse. REFORMA TRIBUTÁRIA As prioridades do governo na discussão tributária hoje incluem o debate sobre o ICMS com os Estados, a simplificação na apuração do PIS/Cofins e também as distorções existentes na tributação sobre aplicações financeiras, afirmou Guardia. Como exemplo de possíveis mudanças nas aplicações financeiras, ele ressaltou os incentivos existentes à compra de debêntures de infraestrutura para pessoas físicas e não extensão desse tipo de benefício aos fundos de pensão, investidores por excelência desse tipo de ativo. Guardia vê limites para aumentar a carga tributária no Brasil, especialmente num momento de incerteza como o atual. Em evento na FGV (Fundação Getulio Vargas), Guardia afirmou que a revisão do sistema tributário deve ser feita via redução dos incentivos fiscais e negou que o governo hoje discute tributação sobre a renda. TRIBUTOS SOBRE RIQUEZA No mesmo evento, organizado pela FGV, Sergio Gobetti, pesquisador do Ipea, defendeu uma maior tributação de lucros e dividendos. Para ele, o problema distributivo não pode ser enfrentado apenas pelo gasto público. "A tributação tem papel fundamental em limitar o grau de concentração de riqueza no topo". Bernard Appy, diretor do CCiF, se contrapôs ao raciocínio ao dizer que a tributação da distribuição de dividendos e a revogação do regime de tributação de juros sobre capital próprio piorariam a qualidade do sistema. "O fenômeno da pejotização [a abertura de empresas por físicas que recolhem impostos em regime diferenciado] é um problema distributivo sério porque as pessoas se alta renda escapam da tributação por aí".