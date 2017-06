PMDB coloca na CCJ mais um aliado de Temer

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Partido do presidente da República, o PMDB, colocou nesta sexta-feira (30) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) mais um aliado de Michel Temer. O novo integrante é Carlos Marun (PMDB-MS), declaradamente contrário à denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o presidente. Com isto, perde a vaga na CCJ o deputado Valternir Pereira (PSB-MT), que ocupava uma vaga do PMDB na comissão.

O PSB deixou a base do governo Temer e deve votar em bloco a favor da denúncia. Essa é a segunda mudança promovida na CCJ por aliados do presidente. Há alguns dias, o Solidariedade sacou da comissão o deputado Major Olímpio (SP), crítico de Temer. A comissão vai analisar nas próximas semanas a acusação formal contra o presidente. Cabe a ela dar um parecer para apreciação do plenário da Câmara.