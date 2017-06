Corinthians segue renovação de jovens e assina com Mantuan até 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão no título recente da Copa São Paulo, o jovem Guilherme Mantuan assinou renovação de contrato com o Corinthians nesta sexta-feira (30). O vínculo dele, que era válido até o fim de 2018, foi estendido até dezembro de 2020. Meio-campista e lateral direito, Mantuan é mais um dos jovens do grupo profissional a assinar novo contrato desde o fim da temporada passada. O goleiro Caíque, os laterais Léo Príncipe, Arana e Moisés, o zagueiro Léo Santos e os meio-campistas Maycon, Marciel e Rodrigo Figueiredo firmaram novos vínculos nos últimos meses. Curiosamente, nos últimos dias, o irmão de Guilherme Mantuan também assinou contrato profissional. O garoto Gustavo Mantuan tem 16 anos e é um dos destaques do juvenil do Corinthians, o que permitiu firmar até junho de 2020. Ele é meia e tem passagens por seleções de base. Recentemente lesionado no joelho durante compromisso do time Sub-20, Guilherme Mantuan perdeu a chance de ouro com convocação de Fagner para a seleção e contusão de Léo Príncipe, reserva imediato. Ele ainda não estreou pela equipe adulta, embora integre o grupo desde 2016.