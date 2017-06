Estufa do Jardim Botânico será parcialmente fechada para troca de plantas

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Até a próxima quarta-feira (5/7), os visitantes do Jardim Botânico de Curitiba vão encontrar a estufa principal parcialmente interditada. Mas é por um bom motivo, já que as equipes do Departamento de Produção Vegetal, responsável pela manutenção do local, fazem a troca e reorganização das plantas.

Os serviços começaram nesta semana e a ideia é repor as que estiverem danificadas. As plantas são originárias da Floresta Atlântica, Serra do Mar e Planície Litorânea e são trazidas de lá pela equipe, sempre retiradas de forma a não danificar o ecossistema. “Elas ficam alguns dias na estufa de pesquisa para limpeza e adaptação para serem transferidas para a estufa de exposição”, explica o biólogo botânico do Jardim Botânico, José Tadeu Motta.

A troca e o agrupamento das espécies vegetais vai tornar a visita mais proveitosa para quem vem em busca de beleza e conhecimento botânico. O trabalho não era feito há mais de cinco anos e deve incluir também a reposição de algumas placas de identificação das plantas. As danificadas vão para recuperação e futuro replantio ou para o resíduo vegetal.

Interdição

A passagem fica parcialmente impedida por questões de segurança para os visitantes e trabalhadores dentro da estufa. O trabalho é feito por setores para que haja menor prejuízo possível ao passeio. “A passarela do andar de cima, geralmente, fica liberada para que as pessoas possam ver a estufa”, diz Motta. “Mas com certeza, o resultado visual vai fazer a espera valer a pena”, completa.