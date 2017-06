Julho terá circuito leiterário em escolas e Faróis do Saber

(foto: SMCS)

Começa na segunda-feira (3/7), na Escola Municipal Lapa, no Boqueirão, o circuito de programação literária, com incentivo à leitura, promovido pela gerência de Faróis e Bibliotecas da Secretaria Municipal da Educação. O objetivo é propor momentos literários e culturais para os estudantes e a comunidade, nos espaços de bibliotecas e faróis da cidade.

O roteiro inclui contação de histórias, rodas de leitura e de conversa, dramatização e jogos educativos para mostrar o quanto a leitura pode instruir, divertir e propor reflexões. Além dessas atividades abertas ao público, ainda serão feitas visitas técnicas, formações para os gestores da informação com estudos sobre o letramento literário, assim como apresentações de trabalhos com a mesma temática.

Na abertura da programação, a Bruxa Guinevere faz a contação de histórias, a partir das 8h30, para os estudantes da Escola Municipal Lapa. As atividades vão até o dia 28 de julho.

Criatividade e oralidade

“Queremos ampliar a participação de mediadores de leitura em ações desta natureza, envolvendo estudantes, professores e comunidade”, destaca a gerente da Rede de Bibliotecas e Faróis, Christiane Martins.

Segundo ela, as propostas dão subsídios para análise e reflexão do dia a dia de cada um, estimulam a criatividade, a oralidade e a imaginação, a habilidade de escutar, de desenvolver o sentido crítico, aumentando a variedade de experiências.

A escolha de bons livros, em especial os literários, favorece a capacidade de criar, além de estimular conhecimentos culturais, o que torna o estudante mais comprometido com as demais práticas do ato de ler. “As ações de leitura propostas incentivam, de forma prazerosa, compartilhar pensamentos, ideias e hipóteses, formando leitores críticos e ao mesmo tempo incentivando a formação de cidadão mais atuantes”, explica a diretora da unidade, Cátia Aparecida Bilyk Machado.

Programação:

3 de julho

8h30: Contação de história na Escola Municipal Lapa - momento cultural com a Bruxa Guinevere

18h30: Contação de história no CEI Doutel de Andrade

4 de julho

10h e 15h: Espanhol no Farol do Saber Antônio Machado

Manhã e tarde: Roda de Leitura e Jogos Educacionais no Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, Rua Orlando Luiz Lamarca, 430, CIC

14h30: Roda de Leitura no Farol do Saber Aparecido Quináglia, Rua Alcides Darcanchy, 570, Santa Felicidade. Projeto em parceria com o CRAS e Casa da Leitura Maria Nicolas

5 de julho

9h: Roda de Leitura no Farol do Saber São Pedro e São Paulo, Rua Luiz Nichele, 99, Umbará. Projeto em parceria com a 3ª idade do Cras.

9h30: Roda de Leitura no Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, Rua Orlando Luiz Lamarca, 430, CIC. Projeto em parceria com a 3ª idade do grupo de ginástica da Praça Enoch Araújo Ramos.

10h: Contação de história e jogos educativos com os alunos do Pré da Escola Júlia Amaral Di Lenna, no Farol do Saber Antonio Machado

6 de julho

10h: Contação de história dentro do projeto Encantamento Literário no Hospital Pequeno Príncipe, Rua Desembagador Motta, 1.070.

14h: Grupo de Teatro no Farol do Saber Antonio Machado

15h: Acolhimento pela Literatura: Roda de Leitura para os usuários do Farol do Saber Gibran Khalil Gibran, Avenida João Gualberto, 141, Centro

15h30: Escola Noely Simone de Ávila fará visita à Casa Encantada do Bosque Alemão (Linhas do Conhecimento)

7 de julho

8h às 12h e 13h às 17h: 3º encontro do curso de formação dos estagiários lotados nos Faróis do Saber e Bibliotecas, no auditório do Setor de Orgânicos do Mercado Municipal.

11 de julho

Manhã e tarde: Roda de Leitura e Jogos Educacionais no Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, Rua Orlando Luiz Lamarca, 430, CIC

13 de julho

15h: Acolhimento pela Literatura: Roda de Leitura para os frequentadores do Farol do Saber Gibran Khalil Gibran, Avenida João Gualberto, 141, Centro

18 de julho

Manhã e tarde: Roda de Leitura e Jogos Educacionais no Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, Rua Orlando Luiz Lamarca, 430, CIC

19 de julho

9h30: Roda de Leitura no Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, Rua Orlando Luiz Lamarca, 430, CIC. Projeto em parceria com a 3ª idade do grupo de ginástica da Praça Enoch Araújo Ramos.

20 de julho

15h: Acolhimento pela Literatura: Roda de Leitura para os usuários do Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. Avenida João Gualberto, 141, Centro.

25 de julho

10h: Contação de história dentro do projeto Encantamento Literário no Hospital Pequeno Príncipe, Rua Desembagador Motta, 1070

Manhã e tarde: Roda de Leitura e Jogos Educacionais no Farol do Saber Frei Miguel Bottacin Rua Orlando Luiz Lamarca, 430, CIC

15h: Acolhimento pela Literatura: Roda de Leitura para os usuários do Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. Avenida João Gualberto, 141, Centro.

28 de julho

9h30: Roda de Leitura no Farol do Saber Aristides Vinholes, Rua Primeiro de Maio, 1206, Boqueirão. Projeto em parceria com o Cras e Casa de Leitura do Boqueirão para a 3ª idade.