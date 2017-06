Cinesystem inicia venda de ingressos para Transformers

(foto: Divulgação/Paramount)

Os fãs da saga Transformers estão mais perto de conferir o quinto longa da série nas telonas da Cinesystem. O filme estreia oficialmente no dia 20 de julho, mas a Rede preparou sessão especial de pré-estreia para que os cinéfilos de plantão possam conferir toda a adrenalina e ação do filme no dia 19. Para quem já quer garantir os ingressos e não correr o risco de ficar de fora das primeiras semanas de exibição ou mesmo para a pré-estreia, a exibidora liberou a venda antecipada nas bilheterias e através do site www.cinesystem.com.br.

Em todos os multiplex a sessão especial de pré-estreia acontece às 19 horas. Em Paranaguá (PR) não haverá sessão de pré-estreia. Com roteiro de Akiva Goldsman, o filme é dirigido por Michael Bay. Estão entre o elenco: Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Anthony Hopkins, Jerrod Carmichael, Stanley Tucci e Isabela Moner.

Em “Transformers: O Último Cavaleiro”, o gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando de muita ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade.