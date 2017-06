SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Sport, Arnaldo Barros, afirmou que o clube pernambucano não tem interesse em negociar Diego Souza. De acordo com o dirigente, a reunião realizada na última quinta-feira (29) com representantes do jogador teria sido para falar sobre a relação do jogador com o clube, não sobre uma possível ida para o Palmeiras. "Não houve em momento algum negociação para que o Diego Souza saísse do Sport. Recebemos o empresário, o pai do Diego Souza, mas a nossa intenção era conversar sobre a relação de Diego Souza e Sport, não sobre valores para que Diego Souza saia do Sport. Sempre deixamos claro que não tínhamos interesse nessa negociação", afirmou ao Sport. Sobre o interesse do Palmeiras, Barros se disse "lisonjeado", mas reiterou que Diego Souza permanecerá no Sport. "O interesse do Palmeiras é interessante para gente em termos de orgulho, por saber que um atleta nossos interessou a um jogador grande como o Palmeiras. Mas não é algo exclusivo do Palmeiras. O Diego é um jogador de seleção. Ficamos lisonjeados, honrados, mas o Diego Souza é atleta do Sport". Ainda nesta sexta-feira (30), o técnico Cuca não mostrou otimismo com a chegada de Diego Souza ao Palmeiras. Em entrevista coletiva, o treinador classificou como "muito improvável" que o jogador fosse contratado.