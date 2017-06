Seis toneladas de frango roubadas são recuperadas no bairro Pinheirinho

(foto: Polícia Civil)

Um caminhão com seis toneladas de frango roubado, avaliado em torno de R$ 40 mil, foi recuperado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC) de Curitiba, no inicio da tarde de quinta-feira (29). Dois homens que estavam com a carga, ambos de 40 anos, foram presos em flagrante pela polícia nos bairros Pinheirinho e Novo Mundo.

As investigações iniciaram depois que a especializada foi comunicada sobre o roubo. Com base nessas informações, a equipe policial iniciou um trabalho de investigação e acabou localizando a carga junto com um dos suspeitos, em um lavar car no bairro Pinheirinho.

