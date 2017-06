Cuca confirma estreia de Bruno Henrique e volta de Michel Bastos no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem querer confirmar quais serão seus 11 titulares no jogo deste sábado (1), contra o Grêmio, Cuca deu apenas dicas: Bruno Henrique vai estrear e Michel Bastos volta a jogar após ficar afastado para se recuperar de uma tendinite. O volante foi contratado há 15 dias e estava de férias após atuar pelo Palermo, da Itália. Durante esse período, o jogador fez recondicionamento físico para poder atuar. Já o meia fez reforço muscular para se livrar de dores. Ele ficou de fora da lista de relacionado nas últimas partidas. O Palmeiras vai jogar contra o Grêmio, no Pacaembu, com time misto para se poupar para o jogo de quarta-feira (5), contra o Barcelona do Equador, em Guayaquil, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O time viaja na segunda-feira. Ainda que quisesse escalar alguns titulares, Cuca não poderia: Guerra, Mina e Tchê Tchê estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Jean tem feito tratamentos especiais para se livrar de dores no joelho e segue como dúvida. "O Jean tem um processo mais delicado, um problema na cartilagem. Ele fez o procedimento que tinha que ser feito, a infiltração, e tem um tempo para a gente ver se consegue tirar algo dele ainda nesse ano sem cirurgia. A gente não sabe como vai ser a resposta dele", afirmou o técnico em coletiva nesta sexta-feira. A tendência é que nomes como Juninho, Antônio Carlos e Miguel Borja também estejam entre os titulares. Cuca treinou com a equipe nesta sexta-feira (30) sem permitir que a imprensa acompanhasse os trabalhos.