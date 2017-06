Polícia relata tiros em hospital de Nova York

MARCOS AUGUSTO GONÇALVES NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A polícia de Nova York informou que pessoas foram baleadas dentro do hospital libanês Mount Hope, no Bronx, ao norte da ilha de Manhattan. Segundo um funcionário do Corpo de Bombeiros, pelo menos três médicos teriam sido atingidos na tarde desta sexta-feira (30). Outros relatos dão conta de 6 feridos. De acordo com o canal CNN, o atirador seria um funcionário da instituição.

Numa transmissão de rádio, a polícia descreveu o autor dos disparos como um homem alto e magro, que vestia camisa azul e uma bata branca de laboratório. O incidente ocorreu por volta das 15h (horário local, 16h em Brasília) e os tiros teriam sido disparados no 16º e 17º andares do hospital. Ainda não há informações detalhadas sobre o ocorrido.

Pelo Twitter, a polícia de Nova York pediu que a área do Bronx Lebanon Hospital fosse evitada. Imagens de televisão mostram o hospital cercado por viaturas da polícia e dos bombeiros. Não há informações sobre o estado das vítimas nem sobre os responsáveis pelos disparos.