Jovem suspeito de ter matado idoso é preso em Curitiba

A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) de Curitiba, prendeu nesta semana, um homem de 19 anos, suspeito da autoria do crime que vitimou Augustinho Reina, 69 anos, morto com tiro no peito. O rapaz foi detido pela polícia depois que tentou assaltar um guarda municipal, na Vila Izabel.

Durante a tentativa de roubo, ocorrida na segunda-feira (26), o guarda municipal reagiu a ação criminosa, os dois entraram em luta corporal e o jovem acabou sendo atingido com três tiros de raspão. Após ser encaminhado e atendido no hospital, a DFRV prendeu o rapaz por tentativa de roubo.

