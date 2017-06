Curitiba recebe a “Corrida do Milhão” na Stock Car

Stock Car em Curitiba: pela primeira vez, cidade recebe a Corrida do Milhão (foto: Vitor Eleutério/ Vicar)

Curitiba recebe neste domingo (2), pela primeira vez, a tradicional Corrida do Milhão Pirelli, prova mais esperada do calendário da Stock Car. A prova irá premiar o vencedor com R$ 1 milhão.

Das oito provas milionárias, disputadas desde 2008, seis pilotos já venceram, sendo o atual líder do campeonato, Thiago Camilo, o recordista com três vitórias (2011, 2012 e 2015). Destaque também para Rubens Barrichello que venceu em 2014 e para o Felipe Fraga, atual campeão do milhão e da Stock Car. Completam a lista, Valdeno Brito (2008), Ricardo Mauricio (2010) e Ricardo Zonta (2013).

Diego Nunes, da Hero Motorsport, é um dos pilotos que quer entrar para esse grupo seleto de vencedores da prova milionária e aprovou a chegada da categoria em Curitiba. “Foi muito legal para chamar a atenção do pessoal da cidade, principalmente na Corrida do Milhão, que é uma das provas mais importantes do calendário da Stock Car. Espero participar mais vezes”.

Nesta sexta-feira (30), os pilotos foram divididos em dois grupos para realização do primeiro treino livre. No sábado (1), eles voltam à pista no período da manhã, às 08h05, para a última sessão de testes antes do classificatório que vai definir o grid de largada para a prova, às 11h, com transmissão ao vivo pelo SporTV. A Corrida do Milhão Pirelli será exibida pela Globo, dentro do programa Esporte Espetacular, a partir das 10h30.

Ingressos disponíveis

Os ingressos para as modalidades arquibancada custarão antecipadamente R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada) por pessoa. No final de semana da etapa, os valores serão de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Há a opção de entrada de arquibancada com visitação aos boxes, em horário determinado pela organização do evento, por R$ 120, até a sexta-feira (30 de junho). A partir de sábado (1º de julho) o valor será de R$ 140. Sócios torcedores do Atlético Paranaense e do Paraná Clube também têm desconto nos ingressos de arquibancada e visitação aos boxes.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 1o de julho

07h45 - 07h55 - Warmup Brasileiro de Turismo

08h05 - 08h45 - 2o Treino (Grupo 1) Stock Car

08h50 - 09h30 - 2o Treino (Grupo 2) Stock Car

09h40 - 09h50 - Warmup Marcas

09h55 - 10h05 - Classificação Copa Petrobras de Marcas

10h15 - 10h25 - Classificação Brasileiro de Turismo

11h00 - 12h00 - Classificação Stock Car

13h00 – Largada (Corrida 1) Copa Petrobras Marcas

13h40 - 14h40 - 2o Treino CLA 45 AMG e C250 CUP

15h25 - Largada (Corrida 1) Brasileiro de Turismo

16h15 - 16h35 - Classificação (CLA AMG Cup) Mercedes-Benz Challenge

16h45 - 17h05 - Classificação (C 250 CUP) Mercedes-Benz Challenge

Domingo, 2 de julho

08h00 - Largada (Corrida 2) Brasileiro de Turismo

09h00 - 10h00 – Visitação aos boxes

10h30 – Largada Corrida do Milhão

12h00 – Largada Mercedes-Benz Challenge

13h35 – Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas