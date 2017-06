Paraná Clube faz experiências e volta ao ataque original contra o Ceará

Souza: “Eu venho falando muito com os jogadores sobre uma pressa e uma ansiedade para resolver as jogadas ofensivas" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná Clube enfrenta o Ceará neste sábado (1), ás 16h30, na Vila Capanema, pela 11ª rodada da Série B. O time paranaense vive uma situação peculiar, por ter desfrutado de uma semana inteira para treinos pela primeira vez na competição. Além disso, enfrenta um adversário para o qual nunca perdeu jogando em Curitiba.

Em toda a Série B, o Paraná teve no máximo seis dias de intervalo entre um jogo e outro – e isso ocorreu apenas uma vez; nas outras, a diferença era de três duas entre as partidas. Após a derrota para o Criciúma, em 23 de junho, são oito dias até o jogo com o Ceará.

Um dos pontos enfatizados pelo técnico Cristian de Souza é o ataque. O time marcou apenas oito gols em 10 jogos. Nos treinos da semana, Souza testou algumas variações. Uma delas, a mais testada, tinha Rafhael Lucas no ataque e Felipe Alves como meia pelo lado esquerdo; Minho ficava na reserva. Mas o treinador voltou à formação com Robson, Renatinho e Minho na linha de meias e Felipe Alves no ataque, utilizada nas últimas três partidas.

“Era um desafio nosso, desde que chegamos, poder trabalhar pelos lados do campo, chegar com mais gente à frente, fazer a bola ficar perto da área do adversário”, disse o treinador, nesta sexta-feira (30). “Eu venho falando muito com os jogadores sobre uma pressa e uma ansiedade para resolver as jogadas ofensivas. Isso aumenta o número de erros”.

As únicas mudanças são na defesa. Cristovam (expulso contra o Criciúma) e Eduardo Brock (levou o 3º amarelo) cumprem suspensão e dão lugar a Júnior e Wallace, respectivamente. “Não temos surpresa. Temos os jogadores que estão fora. Na equipe que iniciou o último jogo, são essas duas trocas pela necessidade”, falou o treinador. O meia João Pedro, confirmado nesta quinta-feira (29), teve o nome confirmado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ficar como opção para o segundo tempo.

O Paraná está em 12º lugar na Série B. O time tem 13 pontos. Se vencer, pode terminar a rodada em 5º lugar, em caso de tropeço do América-MG contra o Brasil de Pelotas. Se o time paranaense perder, aproxima-se da zona de rebaixamento.

PARANÁ CLUBE x CEARÁ

Paraná: Richard; Júnior, Rayan, Wallace e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Robson, Renatinho e Minho; Felipe Alves. Técnico: Cristian de Souza

Ceará: Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Valdo e Romário (Rafael Carioca); Raul, Richardson, Pedro Ken e Ricardinho; Roberto e Magno Alves. Técnico: Marcelo Chamusca

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Local: Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, sábado, às 16h30