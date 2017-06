SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O editor de jornalismo investigativo do "BuzzFeed News", Mark Schoofs, afirmou durante o congresso da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), em São Paulo, que o site não pode mais ser visto como restrito às listas curiosas que produz. "O programa de maior audiência da BBC é de entretenimento e, mesmo assim, ela é reconhecida pelo seu jornalismo", afirmou Schoofs, que participou por chat de vídeo. "A situação é similar à que temos no 'BuzzFeed'." Sua equipe no site conta com 22 jornalistas para trabalhos de longo prazo. Deu como exemplo uma reportagem que tomou 18 meses e mais de 200 entrevistas em três continentes, sobre a corte de arbitragem Investor-State Dispute Settlement (ISDS), que tem permitido a empresas e executivos escapar de processos nos países em que atuam.