Guarda e Urbanismo fazem apreensão de cigarros e perfumes no Centro

(foto: SMCS)

A Guarda Municipal e fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos fizeram uma operação de fiscalização na tarde desta sexta-feira (30/6), na região central da cidade, para coibir a venda de produtos falsificados, cigarros contrabandeados e CDs e DVDs piratas.

A ação foi na Rua Pedro Ivo e nas praças Rui Barbosa, Tiradentes e Carlos Gomes. Foram apreendidos perfumes, brinquedos e cigarros contrabandeados. As pessoas que estavam irregularmente comercializando os produtos assinaram um auto de apreensão.

Os fiscais do Urbanismo anotaram o CPF dos ambulantes e todo o material apreendido será encaminhado à Receita Federal. O secretário de Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, explicou que as operações de fiscalização ao comércio ambulante serão intensificadas. “São mercadorias vendidas ilicitamente, sem nenhum controle. A Guarda Municipal dá o suporte para que os fiscais do Urbanismo possam apreender os produtos piratas”, disse Mikalovski.

O secretário também lembrou que o comércio de produtos piratas faz parte de uma cadeia que envolve outros tipos de crime. “Estamos tratando de contrabando, descaminho e também com o tráfico de drogas e armas. Isto deve ser combatido de forma global, com firmeza e dentro da legalidade”, definiu.