Sem seis titulares, Atlético enfrenta o Sport em Recife

O zagueiro Paulo André: de volta ao time titular do Atlético (foto: Divulgação / CAP)

O Atlético enfrenta o Sport Recife neste domingo (2), na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o time paranaense tem disputas de três jogos por três competições diferentes, optou por poupar seis jogadores.

Na última quarta-feira (28), o Atlético perdeu para o Grêmio (4 a 0), em Porto Alegre, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Três dias após o jogo em Recife, o time paranaense encara o Santos, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores – a competição continental é tratada como prioridade dentro do clube. Com isso, o técnico Eduardo Baptista resolveu dar um refresco para seis jogadores: os laterais Jonathan e Sidcley, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Otávio e os meias-atacantes Nikão e Douglas Coutinho, todos titulares em Porto Alegre.

Apesar das mudanças, o treinador afirma que a parte tática será a mesma. “Em relação à equipe que vamos colocar em campo, procuramos mexer o mínimo possível na estrutura”, disse Baptista, nesta sexta-feira (30). “O time que vai entrar em campo, a sua grande maioria ou quase todos [os jogadores] já foram titulares uma vez. Não tem nenhuma surpresa”.

Com as sete ausências, Baptista vai escalar os laterais Cascardo e Nicolas, o zagueiro Paulo André, o meio-campista Yago e os atacantes Pablo e Grafite (ou Ederson). “Temos muita tranquilidade para substituir e colocar aquele que vive um grande momento. O Paulo (André) teve um problema clínico e programamos para ele vir para Recife fazer este jogo. Será o retorno aqui, já que não temos o Wanderson para quarta-feira (o zagueiro está suspenso contra o Santos). Tudo está correndo como planejado", falou o treinador.

Apesar da derrota em Porto Alegre, o Atlético está com moral no Brasileirão: vem de quatro vitórias seguidas – a segunda maior série na competição. O time, que já foi lanterna, inicia a rodada na 12ª colocação, com 14 pontos. O Sport é o 15º na tabela, com 12.

FELIPE GEDOZ

O meia Felipe Gedoz, que estava encostado no Atlético, pode ser reintegrado ao elenco. O treinador Eduardo Baptista disse nesta sexta-feira que conta com ele para o Brasileirão e as outras competições do ano. “Ainda não tive contato com ele, mas é um jogador com que a gente conta se estiver em condições plenas”, declarou. “É um grande jogador, tem qualidade, mas o Atlético tem mais atletas buscando espaço e que estão em em grande forma. Ele tem que buscar a melhor forma”.

SPORT x ATLÉTICO

Sport: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henriquez e Sander; Patrick, Rithelly, Éverton Felipe, Diego Souza e Lenis; André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Atlético: Wéverton; Cascardo, Wanderson, Paulo André e Nicolas; Deivid, Rossetto, Lucho González, Yago e Pablo; Grafite (Ederson). Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Local: Ilha do Retiro, em Recife, domingo, às 16 horas