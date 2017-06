Petrobras corta preço da gasolina em 5,9% e do diesel em 4,8%

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que anunciou mudanças em sua política de preços de combustíveis, a Petrobras decidiu cortar o preços da gasolina e do diesel em 5,9% e 4,8%, respectivamente. A companhia calcula que, se o repasse às bombas for integral, o preço da gasolina nas bombas cairá 2,4% (ou R$ 0.09 por litro) e o do diesel terá redução de 2,7% (R$ 0,08 por litro). O tamanho do repasse, porém, depende da política comercial de postos e distribuidoras.

Em comunicado divulgado divulgado nesta sexta (30), a Petrobras diz que a decisão pelos cortes "foi guiada predominantemente por um aumento significativo das importações no último mês, o que sinalizou a necessidade de ajustes de competitividade no mercado interno".

Na manhã desta sexta, a estatal anunciou uma nova política de preços para tentar coibir as importações, que vêm roubando mercado da produção de suas refinarias. A nova estratégia prevê a realização de reajustes mais frequentes, inclusive diários, sem necessidade de avaliação pelo grupo executivo, desde que não ultrapassem a variação acumulada de 7%. Isto é, os preços serão definidos diretamente pela área de venda de combustíveis, de acordo com a avaliação das condições de competição com importadores. Segundo a empresa, este foi o último anúncio de reajuste com a política antiga. Os reajustes futuros serão publicados na página da internet da companhia e anunciados diretamente aos clientes.