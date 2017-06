Com denúncia na Câmara, Temer prorroga pagamento de emendas

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após denúncia contra o presidente Michel Temer ser lida na Câmara dos Deputados, ele prorrogou prazo de pagamento de emendas parlamentares impositivas referentes ao exercício financeiro de 2015. O limite para o pagamento dos chamados restos a pagar expirava nesta nesta sexta-feira (30), mas foi estendido até o final de novembro. A prorrogação foi publicada em edição extra do "Diário Oficial da União". O valor total dos recursos não foi informado pela gestão peemedebista. Nos últimos dias, o Palácio do Planalto tem atuado para garantir que a denúncia por corrupção passiva apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, seja barrada. O governo peemedebista avalia, por exemplo, substituir o presidente de Furnas para atender a um pedido do presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), que será responsável por escolher o relator da denúncia contra o presidente. Para garantir uma vitória na comissão parlamentar, dois deputados federais foram substituídos por nomes próximos ao Palácio do Planalto, assegurando votos favoráveis ao presidente. O presidente mobiliza a base aliada a garantir quórum mínimo de segunda a sexta nas próximas duas semanas para conseguir votar denúncia contra ele na Câmara dos Deputados antes do início do recesso parlamentar, a partir de 18 de julho. Pelo calendário esboçado pelo Palácio do Planalto, a defesa do peemedebista utilizaria no máximo três sessões para se pronunciar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), permitindo que já na quinta-feira (6) começasse o prazo de discussão e aprovação do parecer. O esforço é que a votação em plenário ocorra no dia 13 ou 14 de julho. A ideia do presidente era tentar adiar o início do recesso parlamentar, mas a proposta tem encontrado resistência até mesmo na base aliada. Para garantir a presença de deputados governistas nas segundas-feiras, o peemedebista convocará reuniões com líderes aliados nos domingos à noite, no Palácio da Alvorada.