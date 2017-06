Clayson e Marquinhos Gabriel disputam vaga de Romero no Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Ángel Romero, suspenso, o Corinthians tem só uma dúvida para pegar o Botafogo neste domingo (2), em Itaquera. Clayson ou Marquinhos Gabriel? O treinador vai definir na manhã de sábado. Antes da atividade, a comissão técnica completará o estudo do Botafogo para escolher entre um dos dois jogadores. A ideia é manter o padrão de jogo do time líder do Campeonato Brasileiro. A maior probabilidade é que Clayson seja o eleito, por ter características mais próximas de um atacante e proporcionar mais velocidade no setor onde já estarão Jadson e Rodriguinho. Quando escolhido, Marquinhos Gabriel normalmente atuou na posição de um dos dois meias, mas mesmo assim está na briga. Caso ele entre, Carille deve deslocar Jadson para a ponta esquerda e deixar Marquinhos à direita. O componente físico, aliás, não deve pesar na escolha. Apesar de Clayson não ter viajado à Colômbia por não estar inscrito na Copa Sul-Americana e Marquinhos ter atuado, a comissão entende que os dois jogadores estão 100%. O descanso concedido a Jô, Maycon, Arana e Jadson anima a comissão técnica para ter uma equipe com alto nível de intensidade no jogo de domingo. Além deles, Gabriel não jogou no fim de semana passado e também está inteiro para pegar o Botafogo. O provável Corinthians é: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Clayson (Marquinhos Gabriel); Jô.