Sir e Rumi são os nomes dos gêmeos de Beyoncé e Jay-Z 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Beyoncé e Jay-Z já escolheram os nomes dos gêmeos, que nasceram no último dia 12 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o site "TMZ", o casal decidiu batizar a menina de Rumi e de Sir. ("Senhor", em tradução livre) para o menino. A descoberta dos nomes, segundo o site, se deve ao fato de a empresa administrada pela cantora e pelo rapper ter dado entrada no pedido de marca registrada na última segunda (26). Com isso, o casal tem direito sobre os nomes e podem usá-los para comercialização de diversos produtos, como em fragrâncias, cosméticos, chaveiros, mordedores, carrinhos bebês, canecas, garrafas de água, fitas de cabelo, cartas de baralho, sacolas reutilizáveis, bolas, chocalhos e outros brinquedos e pequenos objetos colecionáveis. Os documentos foram providenciados pela mesma empresa que registrou a marca Blue Ivy, no início deste ano. Blue Ivy, de 5 anos, é a filha mais velha dos cantores. Na semana passada, o site "The Hollywood Life" havia informado que os nomes dos gêmeos seriam Shawn e Bea. De acordo com o "TMZ", o nome de Rumi parece ser uma homenagem a um poeta persa do século 13, e Sir faz referência a um de seus poemas mais famosos: "Traga o vinho puro de amor e liberdade./ Mas senhor, um tornado está chegando. / Mais vinho, vamos ensinar essa tempestade/ Uma ou duas coisas sobre girar." A cantora anunciou sua segunda gravidez no Instagram no dia 1º de fevereiro. A foto bateu recorde na rede social -o post, hoje, tem quase 11 milhões de likes. A última imagem publicada pela cantora no Instagram foi no dia 30 de maio.