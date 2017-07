Antes maquiadora, Rogéria revela que se tornou atriz com aval de Fernanda Montenegro  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Rogéria, que iniciou a carreira como maquiadora, revelou que foi para os palcos com o aval de Fernanda Montenegro. A artista, que gosta de se definir como "a travesti da família brasileira", falou sobre sua amizade com Montenegro durante participação no programa "Sensacional", da RedeTV!. A atração apresentada por Daniela Albuquerque vai ao ar neste domingo (2). "Eu maquiava a Fernanda e um dia disse que queria estar no palco. Ela falou: 'mas você pode ir para o palco', e eu questionei: 'mas de calça?'. Aí ela disse a famosa frase: 'talento é vocação, querida'. Bastou, fui para o palco, e com o aval dela", disse. Durante a entrevista, Rogéria também falou sobre a recepção do público durante toda sua carreira. "Posso ter sofrido despeito, mas preconceito não, porque eles tem medo de se meter comigo, eu enfrento! Essa confiança vem de criança, minha mãe trabalhou minha autoestima", contou. DOCUMENTÁRIO Rogéria faz parte do elenco de "Divinas Divas", documentário recém-lançado. O filme, dirigido por Leandra Leal, mostra as dificuldades das travestis para se firmarem como artistas no Rio dos anos 1960. Além do depoimento de Rogéria, o longa conta com a participação de Eloína dos Leopardos e outras artistas que se apresentaram no Teatro Rival, à época comandado pelo produtor cultural Américo Leal, avô de Leandra. Ainda em atividade, o Rival é conduzido, atualmente, por Leandra e por sua mãe, a também atriz Ângela Leal.