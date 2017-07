Ataque em hospital de Nova York deixa feridos e ao menos um morto

MARCOS AUGUSTO GONÇALVES NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Um ataque deixou seis pessoas baleadas e uma morta no hospital libanês Mount Hope, no Bronx, ao norte da ilha de Manhattan, nesta sexta-feira (30). De acordo com a polícia, o atirador era médico e um ex-funcionário da instituição, identificado como Henry Bello. Ele carregava um rifle e teria se suicidado após o ataque. Cinco pessoas estão em estado grave. Segundo um funcionário do Corpo de Bombeiros, pelo menos três das vítimas são médicos que trabalham no estabelecimento. Numa transmissão de rádio, a polícia descreveu o autor dos disparos como um homem alto e magro, que vestia camisa azul e uma bata branca de laboratório. O incidente ocorreu por volta das 15h (horário local, 16h em Brasília) e os tiros teriam sido disparados nos 16º e 17º andares do hospital. Pelo Twitter, a polícia de Nova York pediu que a área do Bronx Lebanon Hospital fosse evitada. Imagens de televisão mostram o hospital cercado por viaturas da polícia. O FBI anunciou que, até o momento, não vê ligação do caso com o terrorismo. O hospital tem 120 anos, cerca de mil leitos e é um dos mais movimentados da cidade de Nova York.