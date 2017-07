Com Kleber, Coritiba encara Vasco e jejuns de gols e vitórias

Kleber: beneficiado por um efeito suspensivo (foto: Divulgação / Coritiba)

O Coritiba terá o retorno do atacante Kleber para encarar o Vasco, neste domingo (2), em Curtiiba. A partida, válida pela 11a rodada, será disputada na Vila Capanema, uma vez que o estádio Couto Pereira está com reformas no gramado.

O atacante coxa-branca foi suspenso por 15 jogos após julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta quarta-feira (28). Motivo: agrediu e depois cuspiu no zagueiro Edson, do Bahia. Contudo, o advogado Itamar Cortes, que representou o clube paranaense no STD, entrou com recurso e ainda conseguiu um efeito suspensivo. Graças a essa manobra, o atacante está liberado para jogar até que o recurso seja julgado no tribunal.

Kleber é a grande arma do Coritiba para encarar não apenas o Vasco, mas o jejum de gols e, consequentemente, de vitórias. O time paranaense está há cinco partidas sem vencer – um recorde neste Brasileirão – e não faz gol há quatro jogos. Coincidência ou não, Kleber foi expulso na partida contra o Bahia e já cumpriu três jogos de suspensão.

“O Kleber é um grande jogador. Todos sabem do seu potencial e nós sempre falamos que é um atleta que vai nos ajudar, como os demais têm nos ajudando. É de extrema importância tê-lo liberado para que possamos contar ele nos próximos jogos”, declarou o técnico Pachequinho, do Coritiba. Com Kleber em campo, Alecsandro volta para a reserva.

O treinador cogitou também o retorno do meia Anderson, que está recuperado de lesão muscular. Mas, nesta sexta-feira, ele indicou que o jogador ainda não voltará ao time titular. “Temos todo o cuidado com o Anderson. Ele é um atleta experiente, que sabe se dosar, conhece seu corpo e que toda a contribuição que nos der é sempre muito importante. Vamos respeitar sua condição para que ele possa retornar na sua melhor condição”, disse. ", avalia o técnico Pachequinho , que falou à imprensa no CT alviverde.

Por causa dos jejuns de gols e vitórias, o Coritiba está em queda na tabela. De vice-líder, passou a ocupar a 9ª posição, com 15 pontos. O Vasco também tem 15 e aparece em 6º lugar – supera os coxas-brancas no número de vitórias. O Flamengo, atual terceiro colocado, tem 17 pontos.

CORITIBA x VASCO

Coritiba: Wílson; Léo, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Galdezani, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho

Vasco: Martin Silva; Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Matheus Vital e Nenê; Thalles. Técnico: Mílton Mendes

Árbitro: Émerson de Almeida Ferreira (MG)

Local: Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, domingo, às 19 horas