Comportamento de Trump é assustador, diz jornalista após ataques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jornalistas da rede MSNBC Mika Brzezinsk e Joe Scarborough rebateram nesta sexta (30) os ataques pessoais feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os quais acirraram a tensão entre a Casa Branca e a imprensa americana. Durante o programa "Morning Joe", os jornalistas afirmaram que o comportamento de Trump é "assustador e muito triste para os Estados Unidos" e que o país "não está bem". "Nós estamos okay. O país não está", afirmou o âncora Scarborough. Na quinta (29), após Brzezinski dizer que Trump estava mentindo sobre uma reportagem do "New York Times", o presidente chamou a jornalista de "louca" e disse que ela "sangrava horrores" por causa de uma plástica no rosto durante a época do Réveillon, quando ele recusou entrevista dos jornalistas. O ataque a Brzezinski foi considerado sexista e comparado ao feito por Trump contra a ex-âncora da Fox News Megyn Kelly. Após um debate mediado por Kelly, ele sugeriu que a jornalista o teria confrontado mais assertivamente por estar na TPM. "Ele ataca as mulheres porque tem medo delas", disse Scarborough. O jornalista afirmou ainda que Trump tem uma "obsessão perturbadora" por Brzezinski. Brzezinski, também âncora do "Morning Joe", afirmou não se importar com os tuítes do presidente, mas, sim, com questões sobre a sua família e a situação do país. "Meu pai acabou de morrer, a minha mãe teve dois ataques cardíacos e a minha filha perdeu o seu amigo. Essas são as coisas com as quais eu realmente me preocupo e que me impactam" disse Brzezinski. A jornalista já havia publicado numa rede social uma foto de uma embalagem de cereal na qual se lê "feito para mãos pequenas". O tema incomoda o presidente e foi usado pelo senador republicano Marco Rubio durante as primárias do partido. Ele disse que Trump tem as mãos pequenas, numa insinuação sobre outra parte da anatomia do empresário.